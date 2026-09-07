Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas, Église saint-nicolas, Craon

Informations pratiques

Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas Dimanche 20 septembre, 14h00 Église saint-nicolas Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des journées européennes du patrimoine pour [re]découvrir l’église Saint-Nicolas de Craon : visite guidée des orgues avec Damien Laurent, titulaire.

Église saint-nicolas place de l’Église 53400 Craon Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire

Profitez des journées européennes du patrimoine pour [re]découvrir l’église Saint-Nicolas de Craon : visite guidée des orgues avec Damien Laurent, titulaire.

©Ville de Craon