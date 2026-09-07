Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas, Église saint-nicolas, Craon
dimanche 20 septembre 2026 · Église saint-nicolas · Craon
Informations pratiques
Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas Dimanche 20 septembre, 14h00 Église saint-nicolas Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Profitez des journées européennes du patrimoine pour [re]découvrir l’église Saint-Nicolas de Craon : visite guidée des orgues avec Damien Laurent, titulaire.
Église saint-nicolas place de l’Église 53400 Craon Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire
Profitez des journées européennes du patrimoine pour [re]découvrir l’église Saint-Nicolas de Craon : visite guidée des orgues avec Damien Laurent, titulaire.
©Ville de Craon
À voir aussi à Craon (Mayenne)
- Exposition de chapeaux, Église Saint-Michel, Craon 19 septembre 2026
- Parcours découverte du petit patrimoine en autonomie dans le bourg sur les traces de Jeanne d’Arc, Église Saint-Michel, Craon 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas Place de l’Église Saint-Nicolas Craon 20 septembre 2026
- Conférence sur l’histoire de l’église Saint-Nicolas de Craon, Église saint-nicolas, Craon 20 septembre 2026
- Visite commentée du clocher de l’église Saint-Michel, Église Saint-Michel, Craon 20 septembre 2026