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Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas, Église saint-nicolas, Craon

dimanche 20 septembre 2026 · Église saint-nicolas · Craon

Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas, Église saint-nicolas, Craon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église saint-nicolas
Adresse
place de l'Église 53400 Craon
Ville
53400 Craon
Département
Mayenne

Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas Dimanche 20 septembre, 14h00 Église saint-nicolas Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des journées européennes du patrimoine pour [re]découvrir l’église Saint-Nicolas de Craon : visite guidée des orgues avec Damien Laurent, titulaire.

Église saint-nicolas place de l’Église 53400 Craon Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire
Profitez des journées européennes du patrimoine pour [re]découvrir l’église Saint-Nicolas de Craon : visite guidée des orgues avec Damien Laurent, titulaire.

©Ville de Craon

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