AGENDA · Craon
Visite commentée du clocher de l’église Saint-Michel, Église Saint-Michel, Craon
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Craon
Informations pratiques
Visite commentée du clocher de l’église Saint-Michel Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Michel Vienne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visitez le clocher de l’église en petit groupe.
L’accès étant étroit, les enfants peuvent participer à la visite sous la responsabilité de leur accompagnateur.
Église Saint-Michel 1 Place Saint Michel, 86110 Craon, France Craon 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549512244
Visite par petit groupe du clocher de l’Église.
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