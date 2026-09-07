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Visite commentée du clocher de l’église Saint-Michel, Église Saint-Michel, Craon

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Craon

Visite commentée du clocher de l’église Saint-Michel, Église Saint-Michel, Craon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Michel
Adresse
1 Place Saint Michel, 86110 Craon, France
Ville
86110 Craon
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite commentée du clocher de l’église Saint-Michel Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Michel Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visitez le clocher de l’église en petit groupe.

L’accès étant étroit, les enfants peuvent participer à la visite sous la responsabilité de leur accompagnateur.

Église Saint-Michel 1 Place Saint Michel, 86110 Craon, France Craon 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549512244
Visite par petit groupe du clocher de l’Église.

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