Summer DJ’ Party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Summer DJ’ Party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime mardi 22 septembre 2026.
Sainte-Maxime
Summer DJ’ Party
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 21:30:00
fin : 2026-09-22 01:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Le Théâtre de la Mer se transforme en véritable boite de nuit ce samedi encore.
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Summer DJ’ Party
The Théâtre de la Mer transforms into a veritable nightclub again this Saturday.
Light shows, smoke effects… A festive and lively evening awaits you!
L’événement Summer DJ’ Party Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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