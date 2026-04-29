Summer DJ’ Party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Summer DJ’ Party

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 21:30:00

fin : 2026-09-22 01:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Le Théâtre de la Mer se transforme en véritable boite de nuit ce samedi encore.

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Summer DJ’ Party

The Théâtre de la Mer transforms into a veritable nightclub again this Saturday.

Light shows, smoke effects… A festive and lively evening awaits you!

L’événement Summer DJ’ Party Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime