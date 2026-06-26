Summer Games Tour Rotonde, quai d’Allier Vichy
Summer Games Tour Rotonde, quai d’Allier Vichy lundi 24 août 2026.
Vichy
Summer Games Tour
Rotonde, quai d’Allier Plage de la Rotonde Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 17:00:00
fin : 2026-08-25 00:00:00
Date(s) :
2026-08-24
C’est une tournée nationale estivale organisée par ENO Events, qui sillonne 12 villes de France du 15 juillet au 25 août 2026.
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Rotonde, quai d’Allier Plage de la Rotonde Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
It is a national summer tour organized by ENO Events, which will visit 12 cities in France from July 15 to August 25, 2026.
L’événement Summer Games Tour Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
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