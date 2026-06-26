Summer Games Tour Rotonde, quai d’Allier Vichy

Vichy

Summer Games Tour

Rotonde, quai d’Allier Plage de la Rotonde Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 17:00:00

fin : 2026-08-25 00:00:00

Date(s) :

2026-08-24

C’est une tournée nationale estivale organisée par ENO Events, qui sillonne 12 villes de France du 15 juillet au 25 août 2026.

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Rotonde, quai d’Allier Plage de la Rotonde Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

It is a national summer tour organized by ENO Events, which will visit 12 cities in France from July 15 to August 25, 2026.

L’événement Summer Games Tour Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations