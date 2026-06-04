Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SUMMER LANDREL Place jean-normand Rennes Rennes

SUMMER LANDREL Place jean-normand Rennes Rennes

SUMMER LANDREL Place jean-normand Rennes Rennes lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Place jean-normand Rennes

Adresse : Place jean normand Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

SUMMER LANDREL Place jean-normand Rennes Rennes 6 – 30 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Animations sportives et culturelles ouvertes à tous

Cet été, Summer Landrel transforme la place Jean Normand en un terrain de jeux et de découvertes !
Pendant le mois de juillet, profitez d’animations sportives, culturelles et de loisirs gratuites, en libre accès, chaque jour de 15h à 22h.

Un rendez-vous festif et convivial pensé pour tous les habitants !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-06T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-30T22:00:00.000+02:00

1
 

Place jean-normand Rennes Place jean normand Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)