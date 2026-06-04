SUMMER LANDREL Place jean-normand Rennes Rennes 6 – 30 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Animations sportives et culturelles ouvertes à tous

Cet été, Summer Landrel transforme la place Jean Normand en un terrain de jeux et de découvertes !

Pendant le mois de juillet, profitez d’animations sportives, culturelles et de loisirs gratuites, en libre accès, chaque jour de 15h à 22h.

Un rendez-vous festif et convivial pensé pour tous les habitants !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-06T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-30T22:00:00.000+02:00

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Place jean-normand Rennes Place jean normand Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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