SUMMER LANDREL Place jean-normand Rennes Rennes
SUMMER LANDREL Place jean-normand Rennes Rennes lundi 6 juillet 2026.
SUMMER LANDREL Place jean-normand Rennes Rennes 6 – 30 juillet Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Animations sportives et culturelles ouvertes à tous
Cet été, Summer Landrel transforme la place Jean Normand en un terrain de jeux et de découvertes !
Pendant le mois de juillet, profitez d’animations sportives, culturelles et de loisirs gratuites, en libre accès, chaque jour de 15h à 22h.
Un rendez-vous festif et convivial pensé pour tous les habitants !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-06T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-30T22:00:00.000+02:00
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Place jean-normand Rennes Place jean normand Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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