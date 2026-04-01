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Summer League Pelote basque à cesta punta Rue Cino del Duca Biarritz

Summer League Pelote basque à cesta punta Rue Cino del Duca Biarritz

Summer League Pelote basque à cesta punta Rue Cino del Duca Biarritz lundi 13 avril 2026.

Lieu : Rue Cino del Duca

Adresse : Biarritz Jaï Alaï

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-13T19:00:00

Fin : 2026-04-13T

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 25 Tarif de base plein tarif

Biarritz

Summer League Pelote basque à cesta punta

Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 19:00:00
fin : 2026-04-13

Date(s) :
2026-04-13

La Summer League à Biarritz regroupe les meilleurs joueurs mondiaux de Cesta Punta.
Spécialité la plus spectaculaire de la pelote basque, plongez dans l’univers spectaculaire de ce sport unique alliant vitesse, tradition et excellence.   .

Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Summer League Pelote basque à cesta punta

L’événement Summer League Pelote basque à cesta punta Biarritz a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Biarritz

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