Summer League Pelote basque à cesta punta Rue Cino del Duca Biarritz
Summer League Pelote basque à cesta punta Rue Cino del Duca Biarritz lundi 13 avril 2026.
Biarritz
Summer League Pelote basque à cesta punta
Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 19:00:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
La Summer League à Biarritz regroupe les meilleurs joueurs mondiaux de Cesta Punta.
Spécialité la plus spectaculaire de la pelote basque, plongez dans l’univers spectaculaire de ce sport unique alliant vitesse, tradition et excellence. .
Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Summer League Pelote basque à cesta punta
L’événement Summer League Pelote basque à cesta punta Biarritz a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Biarritz
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