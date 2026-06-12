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Summer Tour ROCKSCHOOL La Pause Rockschool Marmande

Summer Tour ROCKSCHOOL La Pause Rockschool Marmande

Summer Tour ROCKSCHOOL La Pause Rockschool Marmande vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Rockschool

Adresse : 11 Rue Auguste Renoir

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Marmande

Summer Tour ROCKSCHOOL La Pause

Rockschool 11 Rue Auguste Renoir Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Summer Tour ROCKSCHOOL La Pause
Summer Tour ROCKSCHOOL La Pause
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Rockschool 11 Rue Auguste Renoir Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   communication@rockschool-marmande.com

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English : Summer Tour ROCKSCHOOL La Pause

ROCKSCHOOL Summer Tour La Pause

L’événement Summer Tour ROCKSCHOOL La Pause Marmande a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne

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