Informations pratiques

Saumur

Summerise Archimède

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 22:15:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Archimède propose une pop élégante aux influences anglo-saxonnes.

Des albums salués par la critique, des tournées en France comme à l’international, deux nominations aux Victoires de la musique, le groupe s’est imposé comme une valeur sûre de la scène pop française.

Un concert pop efficace et fédérateur, à savourer en live.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 8 août 2026 de 22h15 à 23h30. .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Archim%E8de offers an elegant pop sound with Anglo-Saxon influences.

L’événement Summerise Archimède Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME