Summerise Archimède Saumur
dimanche 9 août 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Summerise Archimède
Place de la République Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 22:15:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Archimède propose une pop élégante aux influences anglo-saxonnes.
Des albums salués par la critique, des tournées en France comme à l’international, deux nominations aux Victoires de la musique, le groupe s’est imposé comme une valeur sûre de la scène pop française.
Un concert pop efficace et fédérateur, à savourer en live.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 8 août 2026 de 22h15 à 23h30. .
Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Archim%E8de offers an elegant pop sound with Anglo-Saxon influences.
L’événement Summerise Archimède Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Feu d’artifice Fête nationale à Saumur Saumur 14 juillet 2026
- Croisière coucher de soleil et feu d’artifice Saumur 14 juillet 2026
- TOO MUCH, Métamorphoses Saumur 15 juillet 2026
- Les Matinales du Cadre noir Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 16 juillet 2026
- Les oiseaux de Loire, Île d’Offard, Saumur 16 juillet 2026