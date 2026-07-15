Informations pratiques

Saumur

Summerise Astérix et Obélix Mission Cléopâtre

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 22:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l’Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert.

Avec l’aide des Gaulois, Numérobis se lance dans ce pari fou, tout en déjouant les fourberies d’ Amonbofis, l’architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis pour construire le palais.

De Alain Chabat.

Avec Christian Clavier, Jamel Debbouze.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 9 août 2026 à partir de 22h. .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Cleopatra, Queen of Egypt, decided—to defy the Roman Emperor Julius Caesar—to build a sumptuous palace in the middle of the desert in just three months.

L’événement Summerise Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME