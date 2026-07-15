Informations pratiques

Saumur

Summerise Samaka

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:50:00

fin : 2026-08-08 21:50:00

Date(s) :

2026-08-08

Samaka, c’est la rencontre d’Axelle et Lenny autour d’une pop électro-acoustique sensible et habitée.

Entre la voix vibrante et envoûtante d’Axelle et la guitare percussive et électro de Lenny, le duo crée une musique en mouvement, à la fois intime et puissante. Chaque morceau devient une traversée émotionnelle, où l’intime se transforme en énergie collective.

Sur scène, Samaka dépasse le simple duo pour embarquer le public dans une expérience lumineuse et immersive, entre douceur, intensité et liberté .

En partenariat avec Bricomarché Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 8 août 2026 de 20h50 à 21h50. .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Samaka is the collaboration between Axelle and Lenny, centered around a sensitive and evocative electro-acoustic pop sound.

L’événement Summerise Samaka Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME