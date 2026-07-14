Informations pratiques

Saumur

Summerise Ojectif Miami !

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:30:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-09

C’est l’histoire de trois nageuses synchronisées qui décident d’aller à un super concours international.

C’est à Miami, alors elles partent en barque: depuis Royan, c’est tout droit ! Elles embarquent le public dans une odyssée burlesque, loufoque et punk.

Chants à capela, monstre marin, pénurie, tempête et chorées vont rythmer leur périple.

En partenariat avec Couverture saumuroise.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 9 août 2026 de 17h30 à 18h30. .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the story of three synchronized swimmers who decide to compete in a major international competition.

L’événement Summerise Ojectif Miami ! Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME