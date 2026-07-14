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AGENDA · Saumur

Summerise Ojectif Miami ! Saumur

dimanche 9 août 2026 · Saumur

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Place de la République
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Saumur

Summerise Ojectif Miami !

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:30:00
fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :
2026-08-09

C’est l’histoire de trois nageuses synchronisées qui décident d’aller à un super concours international.
C’est à Miami, alors elles partent en barque: depuis Royan, c’est tout droit ! Elles embarquent le public dans une odyssée burlesque, loufoque et punk.
Chants à capela, monstre marin, pénurie, tempête et chorées vont rythmer leur périple.

En partenariat avec Couverture saumuroise.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 9 août 2026 de 17h30 à 18h30.   .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 

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English :

This is the story of three synchronized swimmers who decide to compete in a major international competition.

L’événement Summerise Ojectif Miami ! Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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