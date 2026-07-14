Summerise Ojectif Miami ! Saumur
dimanche 9 août 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Summerise Ojectif Miami !
Place de la République Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:30:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-09
C’est l’histoire de trois nageuses synchronisées qui décident d’aller à un super concours international.
C’est à Miami, alors elles partent en barque: depuis Royan, c’est tout droit ! Elles embarquent le public dans une odyssée burlesque, loufoque et punk.
Chants à capela, monstre marin, pénurie, tempête et chorées vont rythmer leur périple.
En partenariat avec Couverture saumuroise.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 9 août 2026 de 17h30 à 18h30. .
Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
This is the story of three synchronized swimmers who decide to compete in a major international competition.
L’événement Summerise Ojectif Miami ! Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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