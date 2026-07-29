Exposition ECLAYS de COULEURS EXPO BEATTY Saumur

Informations pratiques

Saumur

Exposition ECLAYS de COULEURS EXPO BEATTY

Rue Molière Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

BEATTY, artiste peintre collagiste, revient après trois ans d’absence pour exposer ses nouvelles œuvres. Sa technique singulière vous surprendra. Une petite surprise pour les plus jeunes.

BEATTY est une artiste peintre collagiste. Formée pendant plusieurs années auprès d’artistes peintres professionnels elle a travaillé le pastel sec pour son aspect fondu et l’huile pour apprivoiser ombres et lumières…

Elle a trouvé sa voie singulière plus récemment en travaillant le papier. Entièrement autodidacte dans ce domaine elle aime déstructurer toutes sortes de papiers (serviettes, papier de soie, journaux, magazines, feuilles d’or etc,) pour mieux les repositionner dans ses œuvres leur donnant ainsi une autre vie.

Elle découpe, déchire, juxtapose, superpose selon son imagination pour appliquer par petites couches ses petits morceaux de papiers colorés comme le ferait un peintre avec son pinceau et sa palette de couleurs !

Son univers coloré s’articule sur trois thèmes principaux les Copines, triptyques féminins chaleureux et oniriques; Les Mirontons personnages déjantés qui évoquent les instants cocasses de la vie ; et les Tags, scènes urbaines fourmillantes qui transposent l’énergie des grandes métropoles.

BEATTY aime avant tout partager son ressenti et à réjouir le spectateur. Ses oeuvres agissent un peu comme la Madeleine de Proust On entre dans ses tableaux avec facilité, car elles évoquent comme sur un instantané des souvenirs heureux.

Une exposition pour petits et grands !!!

PRECISIONS HORAIRES

Du 06/08 au 12/08/2026 tous les jours de 10h à 19h. .

Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 61 51 07 jean-bernard.mortier@orange.fr

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English :

BEATTY, a painter and collage artist, returns after a three-year hiatus to exhibit her new works. Her unique technique will surprise you. There’s a little surprise in store for the younger visitors.

L’événement Exposition ECLAYS de COULEURS EXPO BEATTY Saumur a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME