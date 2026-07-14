Informations pratiques

Saumur

Summerise Stéphane Hoareau

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Trans Kabar s’inspire du Servis Kabaré, cérémonie festive née des traditions réunionnaises, où musique, chants et danses servaient à communier avec les ancêtres.

En revisitant ce rite longtemps marginalisé, le groupe lui redonne vie sur scène avec une énergie libre et créative. Leur musique mêle improvisation, rythmiques rock et maloya, dans une transe puissante aux accents de blues insulaire.

Un concert intense, spirituel et incandescent.

En partenariat avec Mc Donald’s.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 7 août 2026 de 21h30 à 23h. .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trans Kabar is inspired by the Servis Kabaré, a festive ceremony rooted in Réunionese traditions, in which music, songs, and dances were used to commune with the ancestors.

L’événement Summerise Stéphane Hoareau Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME