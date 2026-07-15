Informations pratiques

Saumur

Summerise Soirée stand up

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:30:00

fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Le stand-up revient sur la plage de la Summerise.

Pour cette nouvelle soirée, préparez-vous à un cocktail d’humoristes aussi piquant qu’efficace, orchestré par Matt Morane, maître de cérémonie survitaminé aux anecdotes bien senties. À ses côtés, Alix Masson transforme ses galères et ses échecs en un humour drôle et décomplexé, tandis que Kévin Robin livre un stand-up sincère et accessible, inspiré du quotidien et de ses petites contradictions.

La soirée accueillera également Poulet de Feu, artiste à la fantaisie débordante. Entre personnages loufoques et histoires rocambolesques, elle embarque tout le monde dans une expérience absurde, joyeuse et irrésistiblement drôle.

Une soirée pleine d’autodérision, de rires et de bonne humeur… les pieds presque dans le sable !

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 6 août 2026 de 21h30 à 22h30. .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Stand-up comedy is making a comeback at Summerise Beach.

L’événement Summerise Soirée stand up Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME