Informations pratiques

Montpellier

SUNDAY MUSIC X AÉROPORT DE MONTPELLIER 2026

Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le dimanche 13 septembre 2026, le festival investira le tarmac pour une édition hors-norme.

De 13h à 01h du matin, l’enceinte aéroportuaire troquera son flux habituel de voyageurs contre une expérience immersive totale. Le tarmac sera transformé en un immense dancefloor à ciel ouvert, rythmé par trois scènes distinctes, de nombreux stands créatifs et des food trucks locaux.

Le dimanche 13 septembre 2026, le festival investira le tarmac pour une édition hors-norme.

De 13h à 01h du matin, l’enceinte aéroportuaire troquera son flux habituel de voyageurs contre une expérience immersive totale. Le tarmac sera transformé en un immense dancefloor à ciel ouvert, rythmé par trois scènes distinctes, de nombreux stands créatifs et des food trucks locaux.

Le contraste s’annonce saisissant la puissance de la musique électronique mariée au ballet aérien des avions en plein envol. Une expérience sensorielle impossible à reproduire ailleurs.

Billet Pas encore ouverte mais inscription en ligne .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : SUNDAY MUSIC X AÉROPORT DE MONTPELLIER 2026

On Sunday, September 13, 2026, the festival will take over the tarmac for an extraordinary edition.

From 1:00 p.m. to 1:00 a.m., the airport grounds will swap its usual flow of travelers for a fully immersive experience. The tarmac will be transformed into a massive open-air dance floor, featuring three distinct stages, numerous creative booths, and local food trucks.

L’événement SUNDAY MUSIC X AÉROPORT DE MONTPELLIER 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT MONTPELLIER