Sunday Tribute – 80’s Frontwomen SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire.

Direction les années 80 : bienvenue à notre Sunday Tribute spécial 80’s Frontwomen.

Pour cette soirée, cap sur les voix féminines qui ont marqué toute une génération !

Au programme : les hits incontournables de Blondie, Nena, Kim Wilde, Madonna et Whitney Houston, revisités en live pour faire danser toute la salle par des groupes locaux.

Depuis 2016, les dimanches et jours fériés, nos Sunday Tributes animent vos dimanches soirs en célébrant les grandes icônes de la musique pop et rock à travers des concerts live.

Préparez-vous à chanter, danser et revivre l’âge d’or des années 80.

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Dimanche 18 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic.

Le dimanche 18 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-19T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-18T19:00:00+02:00_2026-10-18T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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