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Sunday Tribute – Amy Winehouse SUPERSONIC Paris

dimanche 4 octobre 2026 · SUPERSONIC · Paris

Sunday Tribute – Amy Winehouse SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Lieu
SUPERSONIC
Adresse
9 Rue Biscornet
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Voix de velours, regard noir et sincérité à fleur de peau. Amy Winehouse a marqué son époque en seulement deux albums. Entre soul, jazz et R&B, elle a tout ramené à l’essentiel : chanter ce qu’on vit, ce qu’on perd, ce qu’on ne dit pas

On se retrouvera pour ce Sunday Tribute au Supersonic pour replonger dans ses morceaux les plus cultes, ses montées vocales bouleversantes, et l’élégance brute d’une artiste partie beaucoup trop tôt

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Dimanche 4 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic.
Le dimanche 04 octobre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-05T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-04T19:00:00+02:00_2026-10-04T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet  75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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