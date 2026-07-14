Sunday Tribute – Amy Winehouse SUPERSONIC Paris
dimanche 4 octobre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Voix de velours, regard noir et sincérité à fleur de peau. Amy Winehouse a marqué son époque en seulement deux albums. Entre soul, jazz et R&B, elle a tout ramené à l’essentiel : chanter ce qu’on vit, ce qu’on perd, ce qu’on ne dit pas
On se retrouvera pour ce Sunday Tribute au Supersonic pour replonger dans ses morceaux les plus cultes, ses montées vocales bouleversantes, et l’élégance brute d’une artiste partie beaucoup trop tôt
———————————
Dimanche 4 Octobre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
Les dimanches du Supersonic.
Le dimanche 04 octobre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-05T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-04T19:00:00+02:00_2026-10-04T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/9FAJfvEm9 https://fb.me/e/9FAJfvEm9
Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stages de théâtre à destination des ados Maison de la Conversation Paris 14 juillet 2026
- Les symboles cachés de la Rive gauche : visite insolite 14 juillet 2026
- SAMBA E COPA – DEMI-FINALE FRANCE VS ESPAGNE (watch party) Bizz’Art Paris 14 juillet 2026
- La roulotte à peinture en été Jardin Gabriële Buffet PARIS 14 juillet 2026
- Paradis sur Seine quai Henri IV Paris 4e Arrondissement 14 juillet 2026