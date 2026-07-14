Sunday Tribute – Amy Winehouse SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Voix de velours, regard noir et sincérité à fleur de peau. Amy Winehouse a marqué son époque en seulement deux albums. Entre soul, jazz et R&B, elle a tout ramené à l’essentiel : chanter ce qu’on vit, ce qu’on perd, ce qu’on ne dit pas

On se retrouvera pour ce Sunday Tribute au Supersonic pour replonger dans ses morceaux les plus cultes, ses montées vocales bouleversantes, et l’élégance brute d’une artiste partie beaucoup trop tôt

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Dimanche 4 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic.

Le dimanche 04 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-05T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-04T19:00:00+02:00_2026-10-04T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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