Sunday Tribute – Arctic Monkeys SUPERSONIC Paris
Sunday Tribute – Arctic Monkeys SUPERSONIC Paris dimanche 5 juillet 2026.
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
On vous invite à célébrer Arctic Monkeys avec notre soirée gratuite Sunday Tribute
Retrouvez l’attitude et le charisme de Alex Turner et laissez-vous embarquer dans une soirée comme si vous étiez à un concert du groupe rock britannique
Un conseil : échauffez votre voix pour chanter sur les titres emblématiques « Do I Wanna Know? », « I Bet You Look Good On The Dancefloor », « 505 »…
Tous les dimanches et les jours fériés, on célèbre les icônes de l’histoire du rock et de la pop avec nos soirées gratuites « Sunday Tribute » où des groupes locaux viennent réinterpréter les hits de ces légendes
Les dimanches du Supersonic
Le dimanche 05 juillet 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T19:00:00+02:00_2026-07-05T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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