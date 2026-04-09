Sunday Tribute – Arctic Monkeys SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

On vous invite à célébrer Arctic Monkeys avec notre soirée gratuite Sunday Tribute

Retrouvez l’attitude et le charisme de Alex Turner et laissez-vous embarquer dans une soirée comme si vous étiez à un concert du groupe rock britannique

Un conseil : échauffez votre voix pour chanter sur les titres emblématiques « Do I Wanna Know? », « I Bet You Look Good On The Dancefloor », « 505 »…

Tous les dimanches et les jours fériés, on célèbre les icônes de l’histoire du rock et de la pop avec nos soirées gratuites « Sunday Tribute » où des groupes locaux viennent réinterpréter les hits de ces légendes

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 05 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-06T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T19:00:00+02:00_2026-07-05T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7uUcOwbBZ https://fb.me/e/7uUcOwbBZ



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

