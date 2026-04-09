Sunday Tribute – Best Of Fête de la musique SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Célébrez la Fête de la Musique avec une soirée Sunday Tribute spéciale Best Of

On vous propose un concentré de hits incontournables : de Blondie à Avril Lavigne en passant par Paramore, Green Day, Black Eyed Peas, ABBA, Téléphone… repris par des groupes locaux pour vous assurer une soirée 100% festive et intergénérationnelle

Du rock, de la pop, du punk, de la dance : quoi de mieux pour une fête de la musique ?

———————————

Dimanche 21 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

—————————-

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 21 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T19:00:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/92iPTXEGJ https://fb.me/e/92iPTXEGJ



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

