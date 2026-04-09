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Sunday Tribute – Best Of Fête de la musique SUPERSONIC Paris

Sunday Tribute – Best Of Fête de la musique SUPERSONIC Paris

Sunday Tribute – Best Of Fête de la musique SUPERSONIC Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : SUPERSONIC

Adresse : 9 Rue Biscornet

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Célébrez la Fête de la Musique avec une soirée Sunday Tribute spéciale Best Of

On vous propose un concentré de hits incontournables : de Blondie à Avril Lavigne en passant par Paramore, Green Day, Black Eyed Peas, ABBA, Téléphone… repris par des groupes locaux pour vous assurer une soirée 100% festive et intergénérationnelle

Du rock, de la pop, du punk, de la dance : quoi de mieux pour une fête de la musique ?

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Dimanche 21 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

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SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic
Le dimanche 21 juin 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T19:00:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet  75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/92iPTXEGJ https://fb.me/e/92iPTXEGJ


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