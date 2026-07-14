Sunday Tribute – Fleetwood Mac SUPERSONIC Paris
dimanche 8 novembre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Fleetwood Mac, c’est une histoire de chaos intime et de magie musicale
Des tensions amoureuses, des drames de coulisses, et des albums parmi les plus beaux des années 70. Entre folk californien, pop soyeuse et harmonies envoûtantes, le groupe a laissé une empreinte unique
Plusieurs groupes locaux viendront sur la scène du Supersonic pour faire revivre l’alchimie fragile et envoûtante de l’un des groupes les plus mythiques de l’histoire
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Dimanche 8 Novembre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
Les dimanches du Supersonic.
Le dimanche 08 novembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-08T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-09T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-08T19:00:00+02:00_2026-11-08T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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