Sunday Tribute – Fontaines D.C. SUPERSONIC Paris
dimanche 11 octobre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Véritable phénomène musical de ces dernières années, Fontaines D.C. a renversé la scène post-punk en se réinventant à chaque sortie d’album. Considéré par certains comme le nouveau Oasis, le groupe irlandais emprunte pourtant une voie bien à lui, une voie plus sombre et plus littéraire
Entre tension rampante, poésie urbaine et énergie brute, leurs morceaux frappent juste, portés par la voix grave et hypnotique de Grian Chatten. Un rock habité, frontal, qui évoque autant la mélancolie de Dublin que le chaos intérieur d’une génération
Ce dimanche, le Supersonic rend hommage à ce groupe devenu incontournable, reflet d’un post-punk moderne, sincère et sans fioriture
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Dimanche 11 Octobre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
Les dimanches du Supersonic.
Le dimanche 11 octobre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-12T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-11T19:00:00+02:00_2026-10-11T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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