Sunday Tribute – Guns N’ Roses SUPERSONIC Paris
dimanche 1 novembre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Quand Guns N’ Roses débarque à la fin des années 80, c’est un coup de pied dans la fourmilière
Un mélange explosif de glam, de punk et de hard rock, des refrains taillés pour les stades, des solos de Slash devenus mythiques, et la voix écorchée d’Axl Rose pour tout faire trembler
Ce dimanche, c’est toute la rage et la démesure des Guns qui résonnera sur la scène du Supersonic, comme un retour à l’âge d’or du rock brut sans filtre
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Dimanche 1 Novembre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
Les dimanches du Supersonic.
Le dimanche 01 novembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-01T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-02T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-01T19:00:00+02:00_2026-11-01T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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