Sunday Tribute – Neo Metal (Gojira, LANDMVRKS, Architects, BMTH…) SUPERSONIC Paris
Sunday Tribute – Neo Metal (Gojira, LANDMVRKS, Architects, BMTH…) SUPERSONIC Paris dimanche 12 juillet 2026.
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Préparez-vous à une déferlante d’énergie avec notre soirée Sunday Tribute Neo Metal
Les titres puissants de Gorija, LANDMVRKS, Architects et Bring Me the Horizon seront repris par des groupes locaux pour faire trembler le Supersonic entre breakdowns ravageurs et refrains fait pour être chanter en chœur
Tous les dimanches et les jours fériés, on rend hommage aux icônes de l’histoire du rock et de la pop avec nos « Sunday Tribute » par le biais de concerts de reprises
Cette soirée sera sous haute tension, entre metalcore et neo metal pour une expérience live aussi explosive qu’inoubliable
Les dimanches du Supersonic
Le dimanche 12 juillet 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-13T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-12T19:00:00+02:00_2026-07-12T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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