Sunday Tribute – Neo Metal (Gojira, LANDMVRKS, Architects, BMTH…) SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Préparez-vous à une déferlante d’énergie avec notre soirée Sunday Tribute Neo Metal

Les titres puissants de Gorija, LANDMVRKS, Architects et Bring Me the Horizon seront repris par des groupes locaux pour faire trembler le Supersonic entre breakdowns ravageurs et refrains fait pour être chanter en chœur

Tous les dimanches et les jours fériés, on rend hommage aux icônes de l’histoire du rock et de la pop avec nos « Sunday Tribute » par le biais de concerts de reprises

Cette soirée sera sous haute tension, entre metalcore et neo metal pour une expérience live aussi explosive qu’inoubliable

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 12 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-13T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-12T19:00:00+02:00_2026-07-12T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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