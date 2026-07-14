Sunday Tribute – Oasis SUPERSONIC Paris
dimanche 25 octobre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire.
Dans les années 90, le rock anglais retrouve sa superbe avec des hymnes chantés à tue-tête, des guitares saturées et des egos surdimensionnés. Oasis débarque, fracasse les charts, divise l’opinion et fédère toute une génération.
Entre arrogance mancunienne, mélodies intemporelles et refrains gravés dans la mémoire collective, le groupe des frères Gallagher incarne la folie Britpop.
Rendez-vous au Sunday Tribute pour revivre l’âge d’or d’Oasis, les yeux fermés et les bras levés.
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Dimanche 25 Octobre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
Les dimanches du Supersonic.
Le dimanche 25 octobre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-25T20:00:00+01:00
fin : 2026-10-26T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-25T19:00:00+02:00_2026-10-25T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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