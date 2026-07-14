Sunday Tribute – Pop Punk SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire.

Avec des refrains à en faire hurler plus d’un.e : découvrez notre soirée gratuite Sunday Tribute spéciale Pop Punk.

Préparez-vous à une soirée avec des reprises live de Blink-182, Sum 41, Green Day et The Offspring.

Chaque dimanche et jours fériés, nos Sunday Tribute rendent hommage aux légendes de la musique avec des concerts assurés par des groupes locaux.

Une ambiance ultra-festive et des morceaux faits pour danser vous attendent lors de cette soirée.

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Dimanche 15 Novembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic.

Le dimanche 15 novembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-15T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-16T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-15T19:00:00+02:00_2026-11-15T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/dtdLTpfgY https://fb.me/e/dtdLTpfgY



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