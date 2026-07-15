Sunday Tribute – The Doors SUPERSONIC Paris
dimanche 29 novembre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Plongez dans l’univers de The Doors avec notre Sunday Tribute gratuit
Avec la reprise des morceaux « Light My Fire », « Riders on the Storm », « Break On Through », « People Are Strange », on vous assure une ambiance électrique
Fermez les yeux… et laissez-vous emporter comme si les Doors étaient de retour sur scène !
Tous les dimanches et jours fériés, nos « Sunday Tribute » font revivre les grandes légendes du rock et de la pop à travers des concerts live assurés par des groupes locaux qui réinterprètent leurs morceaux cultes
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Dimanche 29 Novembre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
Les dimanches du Supersonic.
Le dimanche 29 novembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-29T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-30T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-29T19:00:00+02:00_2026-11-29T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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