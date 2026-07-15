Sunday Tribute – The Doors SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Plongez dans l’univers de The Doors avec notre Sunday Tribute gratuit

Avec la reprise des morceaux « Light My Fire », « Riders on the Storm », « Break On Through », « People Are Strange », on vous assure une ambiance électrique

Fermez les yeux… et laissez-vous emporter comme si les Doors étaient de retour sur scène !

Tous les dimanches et jours fériés, nos « Sunday Tribute » font revivre les grandes légendes du rock et de la pop à travers des concerts live assurés par des groupes locaux qui réinterprètent leurs morceaux cultes

———————————

Dimanche 29 Novembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic.

Le dimanche 29 novembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-29T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-30T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-29T19:00:00+02:00_2026-11-29T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7e1mnNE2c https://fb.me/e/7e1mnNE2c



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

