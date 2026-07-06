Sunday Tribute – The Rolling Stones SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Des riffs devenus des classiques, une voix reconnaissable entre mille, des morceaux qu’on connaît par cœur sans même s’en rendre compte

Les Rolling Stones ont traversé les époques avec leur lot de coups d’éclat, d’excès et de refrains inoubliables

On vous donne rendez-vous pour le Sunday Tribute sur les Rolling Stones où plusieurs groupes locaux monteront sur la scène du Supersonic pour rendre hommage au groupe anglais

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Dimanche 27 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic !

Le dimanche 27 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-28T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T19:00:00+02:00_2026-09-27T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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