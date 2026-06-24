Sunny Gullage Festival Éclats d’Émail 2026 Place Stalingrad Limoges

Limoges

Sunny Gullage Festival Éclats d’Émail 2026

Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges Haute-Vienne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Ouverture et lancement exceptionnel pour ce 21ème Festival Eclats D’Email Jazz Edition.

Originaire de la Nouvelle-Orléans, Sonny Gullage a grandi dans un univers où chaque note résonne d’histoire. Son père, Tony Gullage, a joué aux côtés de Dr. John ou Henry Butler, sa grand-mère, Sister Alberta Gullage, enregistrait déjà du gospel dans les années 60.

À 26 ans, Sonny s’est déjà imposé sur de belles scènes à l’international, il incarne à merveille la nouvelle vague du blues, respectueux des traditions mais résolument moderne, inspirant et porteur d’émotions universelles. Vif sur scène, subtil au clavier, et authentique dans ses mots, il marque déjà le paysage musical d’aujourd’hui — et celui de demain. .

Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95 billetterie@operalimoges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sunny Gullage Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Sunny Gullage Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole