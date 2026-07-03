Sunset Gourmand du Domaine l’Ancienne École Domaine de l’Ancienne Ecole Vinsobres

Informations pratiques

Vinsobres

Sunset Gourmand du Domaine l’Ancienne École

Domaine de l’Ancienne Ecole 1622 chemin de l’Ancienne Ecole Vinsobres Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Découvrez comment nous cultivons nos raisins et comment nous produisons nos délicieux vins bio rouges et rosés. Dégustez une sélection de nos vins puis prenez le repas à l’ombre avec vue sur le coucher de soleil.

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Domaine de l’Ancienne Ecole 1622 chemin de l’Ancienne Ecole Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 15 68 73 info@domaine-lancienne-ecole.com

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English :

We are a small, family owned, organic vineyard and winery situated high on the plateau above Vinsobres with panoramic views over the Mont Ventoux and the Pré-Alpes.

With a long standing passion for wine, refugees from the City of London, Anna and Wilson Thorburn created the Domaine in 2007.

From our 12 hectares (32 acres) of vines we produce Cru Vinsobres and Côtes du Rhône wines. Our wines are regularly recommended and have appeared in publications such as Guide Hachette, Bettane & Desseauve,Decanter, Le Figaro, Saveurs and Terre de Vins.

L’événement Sunset Gourmand du Domaine l’Ancienne École Vinsobres a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale