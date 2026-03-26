Super-jeu vidéo

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Grâce à Minecraft, recrée des éléments du monde que tu as imaginé en atelier d’écriture pour le partager avec les autres participants et participantes ! Animation réservée aux participants de l’atelier du 8 avril.

De 7 à 12 ans Sur inscriptionEnfants

0 .

11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

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English :

Using Minecraft, recreate elements of the world you imagined in the writing workshop and share them with other participants! Reserved for participants in the April 8 workshop.

Ages 7 to 12 Registration required

L’événement Super-jeu vidéo Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME