Super-jeu vidéo Thionville
Super-jeu vidéo Thionville mercredi 15 avril 2026.
Super-jeu vidéo
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Grâce à Minecraft, recrée des éléments du monde que tu as imaginé en atelier d’écriture pour le partager avec les autres participants et participantes ! Animation réservée aux participants de l’atelier du 8 avril.
De 7 à 12 ans Sur inscriptionEnfants
0 .
11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Using Minecraft, recreate elements of the world you imagined in the writing workshop and share them with other participants! Reserved for participants in the April 8 workshop.
Ages 7 to 12 Registration required
L’événement Super-jeu vidéo Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Thionville (Moselle)
- Marché de Pâques de l’artisanat local Thionville 26 mars 2026
- Mut(h)os Thionville 27 mars 2026
- Concert d’AdOk Thionville 27 mars 2026
- Concert Lucile Boulanger Thionville 27 mars 2026
- Flânerie des lièvres Thionville 28 mars 2026