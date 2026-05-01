Super-Journée Chorale Ville-Close Concarneau
Super-Journée Chorale Ville-Close Concarneau lundi 25 mai 2026.
Concarneau
Super-Journée Chorale
Ville-Close Carré des Larrons et Petit Champ Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 15:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Un après-midi dédié au chant choral.
Quatre choeurs feront chanter la Ville-Close, ses rues, ses places, ses jardins.
Passons donc le pont et retrouvons-nous à l’entrée, au Petit-Champ.
A 15h
Concert de la Chorale Agora du Faouët (direction Gwirgios Papaefstratiou) au Petit Champ
A 15h30
Concert du Choeur Harmonia de Gouesnou (direction Isabelle Chauvin) au Petit Champ
A 16h
Déambulation chantée
A 16h15
Concert de La Bordée (direction Joëlle Espejo) au Carré des Larrons
A 16h45
Concert du Choeur Nicolazic de l’Académie de Ste Anne d’Auray (direction Jérôme Desprez) et de la Chorale Agora du Faouët (direction Gwirgios Papaefstratiou) au Carré des Larrons.
Accès libre.
Dans le cadre du Festival Supernature Breizh .
Ville-Close Carré des Larrons et Petit Champ Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English : Super-Journée Chorale
L’événement Super-Journée Chorale Concarneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA
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