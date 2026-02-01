Super loto de la maison de retraite publique Le Félibrige Maison de retraite publique Le Félibrige Marignane

Super loto de la maison de retraite publique Le Félibrige

Samedi 21 mars 2026.

A 15h. Maison de retraite publique Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane Bouches-du-Rhône

La maison de retraite publique Le Félibrige organise un grand loto au bénéfice de l’association Aquarelle qui œuvre en faveur des résidents.

Ambiance conviviale assurée !

De beaux lots sont à gagner. Bonne chance à tous !

Maison de retraite publique Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 48 69

English :

The Le Félibrige public retirement home is organizing a grand lottery in aid of the Aquarelle association, which works on behalf of its residents.

A convivial atmosphere guaranteed!

Great prizes to be won. Good luck to all!

