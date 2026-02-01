Super loto de la maison de retraite publique Le Félibrige Maison de retraite publique Le Félibrige Marignane
Samedi 21 mars 2026.
A 15h. Maison de retraite publique Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane Bouches-du-Rhône
La maison de retraite publique Le Félibrige organise un grand loto au bénéfice de l’association Aquarelle qui œuvre en faveur des résidents.
Ambiance conviviale assurée !
De beaux lots sont à gagner. Bonne chance à tous !
Maison de retraite publique Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 48 69
English :
The Le Félibrige public retirement home is organizing a grand lottery in aid of the Aquarelle association, which works on behalf of its residents.
A convivial atmosphere guaranteed!
Great prizes to be won. Good luck to all!
L’événement Super loto de la maison de retraite publique Le Félibrige Marignane a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de Marignane