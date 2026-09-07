AGENDA · Rambervillers
Super loto, Maison du Peuple, Rambervillers
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Peuple · Rambervillers
Informations pratiques
Super loto Samedi 19 septembre, 18h30 Maison du Peuple Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Rendez-vous à la maison du peuple de Rambervillers pour ce super loto !
Buvette et restauration sur place.
Maison du Peuple 2 place Emile Drouel, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0636983636 »}]
Super loto organisé par les sapeurs pompiers de Rambervillers !
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