Super loto, Maison du Peuple, Rambervillers

Informations pratiques

Super loto Samedi 19 septembre, 18h30 Maison du Peuple Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Rendez-vous à la maison du peuple de Rambervillers pour ce super loto !

Buvette et restauration sur place.

Maison du Peuple 2 place Emile Drouel, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0636983636 »}]

Super loto organisé par les sapeurs pompiers de Rambervillers !