Super loto

Salle des fêtes Matha Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Venez tenter votre chance lors de notre animation loto ! Dans une atmosphère chaleureuse et festive, partagez un moment convivial en famille ou entre amis, entre suspense, rires et nombreux lots à remporter. Une soirée pleine d’émotions vous attend !

.

Salle des fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 87 86 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Super loto Matha a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge