AGENDA · Beaugency
Super loto Salle des Hauts de Lutz Beaugency
dimanche 27 septembre 2026 · Salle des Hauts de Lutz · Beaugency
Informations pratiques
Dans la cadre de ses activités caritatives, le Lions club de Beaugency Val de Loire organise un loto, le dimanche 27 septembre à Beaugency (Loiret).
3500 € de lots en bons d’achats.
Animation par Nathalie Animation.
Ouverture des portes à 12h pour un début à 14 h.
Petite restauration et buvette sur place.
Réservation possible au 06 65 79 22 63.
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