Super loto Salle des Hauts de Lutz Beaugency

Informations pratiques

Dans la cadre de ses activités caritatives, le Lions club de Beaugency Val de Loire organise un loto, le dimanche 27 septembre à Beaugency (Loiret).

3500 € de lots en bons d’achats.

Animation par Nathalie Animation.

Ouverture des portes à 12h pour un début à 14 h.

Petite restauration et buvette sur place.

Réservation possible au 06 65 79 22 63.