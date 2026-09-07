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Super loto Salle des Hauts de Lutz Beaugency

dimanche 27 septembre 2026 · Salle des Hauts de Lutz · Beaugency

Super loto Salle des Hauts de Lutz Beaugency

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Salle des Hauts de Lutz
Adresse
Avenue des Hauts de Lutz
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret

Dans la cadre de ses activités caritatives, le Lions club de Beaugency Val de Loire organise un loto, le dimanche 27 septembre à Beaugency (Loiret).
3500 € de lots en bons d’achats.
Animation par Nathalie Animation.
Ouverture des portes à 12h pour un début à 14 h.
Petite restauration et buvette sur place.
Réservation possible au 06 65 79 22 63.

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