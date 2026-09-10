Super Parquet + Peldrút – Festival Occitania X Métronum, Le Métronum, Toulouse

Informations pratiques

Super Parquet + Peldrút – Festival Occitania X Métronum Jeudi 1 octobre, 20h00 Le Métronum Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:59:00+02:00

Le Métronum 2 rond-point Madame de Mondonville 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lemetronum.fr/agenda/250-SUPER-PARQUET?session=250 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}, {« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}]

Festival Occitania 2026 X Métronum

Emilie Bosc – IEO 31