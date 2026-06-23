AGENDA · Mulsanne
Super Thé Dansant Salle Edith Piaf Mulsanne
dimanche 20 décembre 2026 · Salle Edith Piaf · Mulsanne
Informations pratiques
Mulsanne
Super Thé Dansant
Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 14:00:00
fin : 2026-12-20 19:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Super Thé dansant
Avec Mickael Richard .
Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 05 32 21
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English :
Super Th%E9 Dancing
L’événement Super Thé Dansant Mulsanne a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72
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