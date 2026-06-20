UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

SUPER8 Super Kids VTT La Plagne Tarentaise

SUPER8 Super Kids VTT La Plagne Tarentaise samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Plagne Centre
Ville
73210 La Plagne Tarentaise
Département
Savoie
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

La Plagne Tarentaise

SUPER8 Super Kids VTT

Plagne Centre La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Le SUPER8 Super Kids VTT
Le Super Kids VTT est une animation destinée aux 5-8 ans pour s’amuser et découvrir le VTT.
  .

Plagne Centre La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SUPER8 Super Kids MTB

The SUPER8 The Super Kids Mountain Bike is a fun way for 5-8 year-olds

L’événement SUPER8 Super Kids VTT La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

À voir aussi à La Plagne Tarentaise (Savoie)