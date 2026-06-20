SUPER8 Super Kids VTT La Plagne Tarentaise
SUPER8 Super Kids VTT La Plagne Tarentaise samedi 11 juillet 2026.
La Plagne Tarentaise
SUPER8 Super Kids VTT
Plagne Centre La Plagne Tarentaise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le SUPER8 Super Kids VTT
Le Super Kids VTT est une animation destinée aux 5-8 ans pour s’amuser et découvrir le VTT.
.
Plagne Centre La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SUPER8 Super Kids MTB
The SUPER8 The Super Kids Mountain Bike is a fun way for 5-8 year-olds
L’événement SUPER8 Super Kids VTT La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
À voir aussi à La Plagne Tarentaise (Savoie)
- SUPER8, la course XC VTT & VTT-AE Plagne Centre La Plagne Tarentaise 11 juillet 2026
- SUPER8 Double8 VTT et VTTAE Plagne Centre La Plagne Tarentaise 11 juillet 2026
- SUPER8 Randonnée Gourmande La Plagne Tarentaise 11 juillet 2026
- SUPER8 Simple8 XC VTT et VVTAE Plagne Centre La Plagne Tarentaise 12 juillet 2026