« Superbe(s) », Esplanade Odette Nilès, Indre

« Superbe(s) » Jeudi 30 avril, 20h00 Esplanade Odette Nilès Loire-Atlantique

Début : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:30:00+02:00

Deux danseuses guides, un musicien en live et une régisseuse comédienne investissent l’espace public sur un podium de défilé et proposent de se prendre pour Madonna, Philippe Katerine, Pina Bausch, David Bowie, une choriste de Tina Turner ou Billie Eilish…

Dans quel état de corps se mettre pour « s’y croire » ? Le public est invité ici à réveiller sa superbe, son lyrisme et son audace. Oser se laisser conduire vers une sorte de désinhibition collective, sans aucun cynisme, mais toujours avec beaucoup d’humour et de manière débridée.

Incarner des personnages à travers la danse, le chant et le partage : voilà dans quoi se lance le Group Berthe avec jubilation !

Avant la représentation, des danseurs amateurs sont invités à participer à une répétition/expérience et à devenir des « guides/complices » pour les autres spectateurs. Renseignements par mail : culture@indre44.fr

Dans le cadre de la saison culturelle de la Ville d’Indre

Place Odette Nilès – À partir de 8 ans- Gratuit

Vincent Curutchet