Sur écoute – Adapte-moi si tu peux Maison de la Conversation Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Maison de la Conversation · Paris

Informations pratiques

Sur Écoute accueille Adapte-moi si tu peux, le podcast où littérature et cinéma se répondent.

Ce mois-ci : Les Algues Vertes, d’Inès Léraud, adapté en film par Pierre Jolivet.

Date

Jeudi 17 septembre 2026

Horaires

19h à 21h30

Tarif

Gratuit, mais prix libre (possibilité de faire un don sur place)

Animation

Adapte-moi si tu peux

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Podcast live : « Adapte-moi si tu peux » s’installe à Sur Écoute ! Décryptage de ‘Les Algues Vertes’.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T21:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/sur-ecoute-adapte-moi-si-tu-peux-tickets-1998423370096?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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