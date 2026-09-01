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Sur écoute – Adapte-moi si tu peux Maison de la Conversation Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Maison de la Conversation · Paris

Sur écoute – Adapte-moi si tu peux Maison de la Conversation Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Maison de la Conversation
Adresse
10, rue Maurice Grimaud
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Sur Écoute accueille Adapte-moi si tu peux, le podcast où littérature et cinéma se répondent.

Ce mois-ci : Les Algues Vertes, d’Inès Léraud, adapté en film par Pierre Jolivet.

Date
Jeudi 17 septembre 2026

Horaires
19h à 21h30

Tarif
Gratuit, mais prix libre (possibilité de faire un don sur place)

Animation
Adapte-moi si tu peux

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Podcast live : « Adapte-moi si tu peux » s’installe à Sur Écoute ! Décryptage de ‘Les Algues Vertes’.
Le jeudi 17 septembre 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T21:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/sur-ecoute-adapte-moi-si-tu-peux-tickets-1998423370096?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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