Sur écoute – Adapte-moi si tu peux Maison de la Conversation Paris
jeudi 17 septembre 2026 · Maison de la Conversation · Paris
Informations pratiques
Sur Écoute accueille Adapte-moi si tu peux, le podcast où littérature et cinéma se répondent.
Ce mois-ci : Les Algues Vertes, d’Inès Léraud, adapté en film par Pierre Jolivet.
Date
Jeudi 17 septembre 2026
Horaires
19h à 21h30
Tarif
Gratuit, mais prix libre (possibilité de faire un don sur place)
Animation
Adapte-moi si tu peux
Comment venir ?
maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Podcast live : « Adapte-moi si tu peux » s’installe à Sur Écoute ! Décryptage de ‘Les Algues Vertes’.
Le jeudi 17 septembre 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T21:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/sur-ecoute-adapte-moi-si-tu-peux-tickets-1998423370096?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- WEIRD NIGHTMARE Le Point Ephémère Paris 11 septembre 2026
- Le silence des pantoufles : duo noise radiosonique Cirque Electrique Paris 11 septembre 2026
- Romain Vuillemin Hispanic 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026