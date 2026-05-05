Sur la frontière du temps, une relève méditerranéenne, Friche la Belle de Mai, Marseille

Sur la frontière du temps, une relève méditerranéenne 20 mai – 9 août Friche la Belle de Mai Bouches-du-Rhône

0 à 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T17:00:00+02:00 – 2026-05-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T14:00:00+02:00 – 2026-08-09T19:00:00+02:00

Sur la frontière du temps, une relève méditerranéenne réunit seize artistes issu·es des écoles des Beaux-Arts du Maroc, d’Algérie, du Liban et du sud de la France. A travers une pluralité de disciplines, leurs pratiques s’énoncent en regard de la Méditerranée — comme un lieu d’énonciation qui informe leurs préoccupations et depuis lequel ils agissent.

Le couple en titre instaure une double perspective, à la fois contextuelle et conceptuelle. Si Une relève méditerranéenne désigne une génération et une géographie, Sur la frontière du temps convoque une expression de Michel Foucault dans L’Archéologie du savoir pour décrire un seuil où la continuité s’interrompt : un espace à la fois proche et lointain. Les œuvres surgissent de cette condition, entre un passé qui s’actualise sous des formes fragmentaires ou mouvantes, un présent-future traversé par des forces qui le dépassent. La Méditerranée, souvent fantasmée comme un ensemble monolithique, devient ici le lieu d’une négociation temporelle et spatiale. Ses eaux, ses flux et ses strates mémorielles ne sont pas des sujets de représentation ; ils sont des interlocuteurs.

Tout au long de l’exposition, les thématiques du mouvement et du seuil reviennent en écho : états d’entre-deux, héritage et métamorphose de la mémoire, intrication de l’histoire et du mythe, ou encore place du vivant non-humain au sein de ces récits. Chaque œuvre s’affirme comme un événement singulier, ancré dans ses propres nécessités. L’exposition procède ainsi d’une logique de la rencontre plutôt que du groupement, résistant à l’injonction d’assigner les œuvres à leur géographie d’origine ou à l’expression d’identités figées.

Affranchies de cette fonction représentative, les œuvres cessent de décrire le monde pour en structurer les conditions de reconfiguration. Elles forment un ensemble où leur résonance mutuelle naît d’une condition partagée, un sol commun sur lequel elles s’élèvent : la discontinuité.

On y croise les derniers jours d’un taureau de combat camarguais ; une mise en scène de la campagne d’Égypte de Napoléon ; des photographies d’un album de famille délaissées et décolorées par le soleil ; une couronne suspendue de corps enchevêtrés ; un instant de doute dans un cimetière libanais ; des sculptures oscillant entre vécu et mythologie ; les cicatrices d’une traversée possible ; et les Trente-Six Justes luttant pour maintenir l’équilibre.

À travers des récits fragmentés, des réactivations et des gestes spéculatifs, l’exposition interroge : qu’advient-il du sens de la mémoire et du savoir lorsque la continuité ne peut plus être présumée, lorsque le fil se rompt ?

Les œuvres s’accompagnent d’une composante discursive : la transcription d’une conversation chorale où les artistes déploient les processus de pensée à l’œuvre. Ce dialogue ancre cette relève méditerranéenne autant comme une contre-archive provisoire que comme une invitation à tenir ouverte la frontière du temps.

Avec :

Oumayma Abouzid Souali

Anouch Basbous

Mounia Bouchra

Francesco Canova

Noémie Cartailler-Combe

Alexia Croset

Houssem Harrak

Gil Lekh

Oualid Lazrak

Christina Maalouf

Oussama Mahdhi

Maëva Pillon

Achraf Saadi

Loutfi Souidi

Fella Tamzali

Amir Youssef

Exposition commissariée par Soukaina Aboulaoula

L’exposition est présentée par Parallèle en collaboration avec L’École(s) du Sud et quatre partenaires du programme MIRAMAR : l’Académie libanaise des beaux-arts (Liban), DARET (Maroc), l’Institut national des beaux-arts de Tétouan (Maroc) et Les Ateliers Sauvages (Algérie). Elle est co-organisée par l’Institut français dans le cadre de la Saison de la Méditerranée, l’Institut français d’Algérie, l’Institut français du Maroc, l’Institut français du Liban, la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur (DRAC), dans le cadre du programme Culture Pro, les écoles membres du réseau L’École(s) du Sud, et en coproduction avec La Friche la Belle de Mai.

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille, France Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33495049595 http://www.lafriche.org Née de l’ancienne usine de la Seita, aujourd’hui lieu de création et d’innovation, la Friche la Belle de Mai est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes (350 artistes, producteurs, salariés qui y travaillent quotidiennement) et un lieu de diffusion (600 propositions artistiques publiques par an, de l’atelier jeune public aux plus grands festivals). Avec près de 450 000 visiteurs par an, la Friche la Belle de Mai est un espace public multiple de 45 000 m2 où se côtoient 6 salles de spectacles et de concert, des jardins partagés, une aire de jeux et de sport, un restaurant, une librairie, une crèche, 2400 m2 d’espaces d’exposition, un toit-terrasse de 8000 m2, un centre de formation. Bus 49 et 52, arrêt Belle de Mai la Friche. Tramway T2, arrêt Longchamp. Métro L1 et L2, station Saint-Charles Gyptis. Bus 31, 32 et 32b, arrêt place Caffo. Bus 33 et 34, arrêt Belle de mai Loubon.

Saison Méditerranée 2026

©Meryem Fekhari @itsfek