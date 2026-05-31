Sur la grande Scène de Landivisiau, Landivisiau, Landivisiau

Sur la grande Scène de Landivisiau Samedi 20 juin, 14h00 Landivisiau Finistère

3000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

20h – Broken Alley sur la grande scène devant l’église

21h30 – Karpatt sur la grande scène devant l’église

23h – Madison Géant devant le Brazza

23h30 – DJ devant le Ciklubb

La Ville de Landivisiau, l’association Landi Commerces et les associations s’associent pour vous inviter à venir célébrer ensemble l’arrivée de l’été en musique !

Le cœur de la Ville se transforme en une véritable scène à ciel ouvert. Une ambiance festive, familiale et chaleureuse vous attend dans les rues, sur les places, devant les bars et restaurants.

Un événement organisé pour et avec les Landivisiens, dans une volonté commune de faire vivre notre ville avec des concerts et des rendez-vous pour tous.

Rock, pop, musique bretonne, chanson française, DJ, Madison géant, prestations des associations, groupes et artistes se produiront dès le début de l’après-midi dans le parc de Kréach Kélen puis tout au long de la soirée en centre-ville.

Venez en famille ou entre amis profiter de cette grande fête populaire et contribuer à faire battre le cœur de notre ville : avec cette nouvelle édition, Landivisiau affirme son envie de mettre la culture à la portée de tous, de favoriser les rencontres et de soutenir la vie locale.

De 14h à 18h, les associations locales font le show avec des animations rythmées entre zumba et kitsonga. Dès 18h, profitez des rues piétonnes, de la restauration et de la buvette dans une ambiance conviviale. En soirée, place aux défis et à la bonne humeur avec la course des garçons de café, avant la répétition du Madison géant à 19h30.

Landivisiau Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne https://landivisiau.fr/fr/

Fête de la musique 2026

©Direction Culturelle de Landivisiau