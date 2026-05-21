Mardi c’est permi! Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau

Landivisiau

Mardi c’est permi!

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Tous les troisièmes mardi du mois diffusion d’un film sur grand écran au rayon multimédia

Film d’animation de SF français de 2023

En l’an 2200, à Noctis, capitale de la planète Mars. Détective privée expérimentée, Aline Ruby, tout juste rentrée d’un voyage sur Terre où elle vient de remplir une mission confiée par un riche homme d’affaires, apprend qu’une étudiante en cybernétique est portée disparue depuis plusieurs jours. Accompagnée de Carlos Rivera, un robot humanoïde qui l’assiste dans ses enquêtes, la jeune femme part immédiatement à la recherche de cette dernière, convaincue de pouvoir rapidement retrouver sa trace dans une ville qu’elle pense parfaitement connaître. Aline découvre pourtant vite que l’enquête se révèle bien plus complexe que prévu…

Modalités Durée du film 1h25, à partir de 15 ans, sur inscription à bm@landivisiau.fr ou au 0298683937 .

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

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English :

L’événement Mardi c’est permi! Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX