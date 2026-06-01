Sur la paille, un banquet, Square du 19 mars 1962, Villeurbanne
Sur la paille, un banquet, Square du 19 mars 1962, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Sur la paille, un banquet Samedi 20 juin, 12h30 Square du 19 mars 1962 Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T12:30:00+02:00 – 2026-06-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T12:30:00+02:00 – 2026-06-20T14:30:00+02:00
Pièce radiophonique. Comment se débrouille-t-on pour manger quand les fins de mois sont difficiles ? 40 personnes sont invitées à passer à table pour partager leurs expériences de débrouille, leurs recettes, leur point de vue, écouter des témoignages et faire rimer ripailles avec trouvailles.
Places limitées
À partir de 10 ans
Création
Coproduction des Ateliers Frappaz
Square du 19 mars 1962 230 rue Francis-de-Pressensé 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Comment se débrouille-t-on pour manger quand les fins de mois sont difficiles ? 40 personnes sont invitées à passer à table pour partager leurs expériences.
© DR
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