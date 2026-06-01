Sur La Piste de Zoé, l’Azuré du Serpolet ! La Chapelle-Saint-Ursin
Sur La Piste de Zoé, l’Azuré du Serpolet ! La Chapelle-Saint-Ursin samedi 6 juin 2026.
La Chapelle-Saint-Ursin
Sur La Piste de Zoé, l’Azuré du Serpolet !
La Chapelle-Saint-Ursin Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Partez sur les traces de Zoé, l’Azuré du serpolet, lors d’un jeu de piste nature à La Chapelle-Saint-Ursin.
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propose un jeu de piste au cœur de la Réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller. À La Chapelle-Saint-Ursin, partez à la découverte de Zoé, l’Azuré du serpolet, un papillon aux ailes bleues emblématique du site. Au fil des énigmes, petits et grands exploreront la vie étonnante de cette espèce, entre fleurs d’origan et fourmis rouges. Une animation nature ouverte à tous, idéale pour découvrir de façon ludique la richesse écologique de ce milieu remarquable. Samedi 6 juin à partir de 17h, plusieurs départs possibles entre 17h et 18h30. Gratuit, lieu précis communiqué lors de l’inscription. .
La Chapelle-Saint-Ursin 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 6 01 01 69 19
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English :
Follow in the footsteps of Zoé, the Azuré du serpolet, during a nature treasure hunt in La Chapelle-Saint-Ursin.
L’événement Sur La Piste de Zoé, l’Azuré du Serpolet ! La Chapelle-Saint-Ursin a été mis à jour le 2026-06-02 par OT BOURGES
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