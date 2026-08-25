Sur la piste des animaux empreintes et compagnie Lamotte-Beuvron
samedi 7 novembre 2026 · Lamotte-Beuvron
Informations pratiques
Lamotte-Beuvron
Sur la piste des animaux empreintes et compagnie
Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:30:00
fin : 2026-11-07 17:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Après la découverte d’un cabinet de curiosités, partez sur les traces des habitants de la forêt. La Sologne abrite une vie discrète mais intense empreintes de chevreuil, fouilles de sanglier, nids d’oiseaux, écorçages, poils et plumes, cavités de pics, mues de libellule, traces de renards…
Observez, explorez, enquêtez ! Et repartez avec votre propre moulage d’empreinte d’un animal sauvage.
Points d’intérêts de la randonnée
Église de Saint-Viâtre, Sologne des étangs, Maisons en brique et pan de bois, Route des étangs, Maison des étangs, Étang de la ville, Étang des Brosses 0 .
Lamotte-Beuvron 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
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English :
L’événement Sur la piste des animaux empreintes et compagnie Lamotte-Beuvron a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT41
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