Sur la piste du célèbre inconnu connu, Moulin de la Grée, Plumelec

Informations pratiques

Sur la piste du célèbre inconnu connu Dimanche 20 septembre, 13h00 Moulin de la Grée Morbihan

Sur réservation, en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La mairie de Plumelec et gnome prod organisent un rallye photos et jeu d’aventure.

Cette manifestation a pur but de(re) découvrir le patrimoine et l’histoire de Plumelec par le biais d’une fiction ludique, immersive et interactive.

Nous avons choisi de mettre en valeur la photographie du début du xxe siècle.

Moulin de la Grée Moulin de la Grée 56420 Plumelec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne https://www.plumelec.org/blog/decouvrir/histoire/plumelec-haut-lieu-de-la-resistance-bretonne/ https://www.calameo.com/read/004685112ff8971d86eb3 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/plumelec »}] Sur sa colline à 166m d’altitude qui surplombe Plumelec (Morbihan), le moulin de la grée est devenu un témoignage de la résistance bretonne

En 1989, la commune de Plumelec (Morbihan) a été choisie pour l’érection du mémorial qui rend hommage aux soixante-dix-sept parachutistes SAS de la France libre morts au combat, abattus, exécutés sans jugement ou décédés des suites de leurs blessures en Bretagne. possibilité de se garer facilement

Rallye photos & jeu d’aventure

©gnome prod et mairie de Plumelec