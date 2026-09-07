Sur la piste du lin, Kergavan, Plounéour-Ménez

Informations pratiques

Sur la piste du lin Dimanche 20 septembre, 13h30 Kergavan Finistère

Rdv au au village de Kergavan (Plounéour-Ménez), dim. 20 sept., à 13h30, 14h30 ou 15h30.

sur inscription ; limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À travers la lecture du patrimoine et les recherches historiques, découvrez comment le lin a marqué le paysage du pays de Morlaix.

Du kanndi où les fils étaient blanchis à la maison du marchand toilier, observez les bâtiments et apprenez à décrypter les traces laissées par cette activité qui a façonné le territoire du XVè au XVIIIè siècle.

Animation gratuite proposée en partenariat avec le service régional de l’Inventaire de la Région Bretagne, dans le cadre de l’enquête sur le patrimoine linier lié aux toiles du pays de Morlaix.

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Découvrez comment le lin a marqué le paysage du pays de Morlaix.

© Service de l’Inventaire de la région Bretagne