« Sur la pointe des pieds », de Noémie Lecampion Mairie du 10e arrondissement PARIS

Lorsqu’on entend « autisme », c’est d’abord à l’enfant ou à l’adolescent que l’on pense. Or nombre d’adultes sont diagnostiqués tardivement comme étant porteurs de troubles du spectre autistique (TSA), et c’est eux que la photographe documentaire Noémie Lecampion a choisi de mettre aujourd’hui en lumière.

L’exposition Sur la pointe des pieds donne ainsi à voir la réalité de ces handicaps invisibles au

travers du quotidien d’adultes de 20 à 60 ans. Cette série

photographique, fruit d’un patient travail de plusieurs années, souligne la singularité des parcours tout en faisant émerger un discours commun.

Les photographies sont frontales, sans recherche de mise en scène, pour

mieux nous faire entrer dans l’intimité des sujets photographiés. Pour

permettre une telle proximité, Noémie Lecampion a utilisé un procédé photographique argentique,

loin de l’instantanéité clinquante des réseaux sociaux, et laissé à

chacun la possibilité de choisir le moment de la capture visuelle grâce à

une poire de déclenchement. Ainsi, les sujets photographiés sont

maîtres de leur image, comme pour mieux affirmer leur existence et

décider du regard que l’on porte sur eux, sans artifice, loin des

clichés et des étiquettes dont beaucoup tendent encore à les affubler.

En France, on estime à 700 000 le nombre de personnes concernées par

les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA), mais un grand nombre

d’individus restent non ou mal diagnostiqués et doivent composer avec ce

qui constitue un handicap de tous les jours, encore trop souvent objet

de moqueries ou d’incompréhension.

L’exposition Sur la pointe des pieds fait la lumière sur

cette réalité pour mettre à mal les idées reçues, et célèbre la richesse

de nos différences avec autant de sincérité que de poésie en

entremêlant portraits et témoignages.

Vernissage Rendez-vous le vendredi 5 juin 2026 à 19h pour assister au vernissage de l’exposition, en présence de l’artiste et des élus du 10e arrondissement.

La photographe documentaire Noémie Lecampion nous plonge au cœur de la réalité des troubles autistiques chez l’adulte. Une exposition sensible et nécessaire, à découvrir gratuitement en Mairie du 10e.

Du lundi 01 juin 2026 au jeudi 20 août 2026 :

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-21T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris



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