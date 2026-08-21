Sur la route d’Omaha, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Sur la route d’Omaha Dimanche 15 novembre, 18h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T18:00:00+01:00 – 2026-11-15T19:23:00+01:00

Fin : 2026-11-15T18:00:00+01:00 – 2026-11-15T19:23:00+01:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=SOM7E »}]

Cinéclub de novembre – Après une tragédie familiale, Ella et Charlie, deux frères et sœurs, sont réveillés par leur père et emmenés dans un voyage à travers le pays, à la découverte d’un monde nouv…